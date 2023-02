Deelfiets populair bij reizigers door staking streekvervoer

Reizigers die doorgaans de bus of regionale trein nemen, pakten maandag en dinsdag vaker een deelfiets. Het gebruik lag volgens aanbieders hoger dan afgelopen weken. Door de staking in het streekvervoer rijden op sommige plaatsen in Nederland minder treinen, bussen en trams van onder meer Arriva, Keolis en QBuzz. Reizigers zoeken daarom naar alternatieven.

Fietsen van NS zijn maandag en dinsdag 22 procent vaker verhuurd dan op dezelfde dagen in de afgelopen twee weken, meldt een woordvoerster. In totaal staan op driehonderd treinstations 22.000 ov-fietsen van NS. Op maandag was het aantal ritten iets hoger dan op dinsdag. ,,In Utrecht en Den Bosch waren op maandagochtend om 10.00 uur alle fietsen verhuurd. In de middag waren ze weer beschikbaar.”

De woordvoerster kan niet met zekerheid zeggen of de stijging door de staking komt. Het zonnige weer kan ook een reden zijn geweest dat reizigers vaker een fiets pakten.

Deelauto's

In Maastricht was maandag en dinsdag het aantal ritten met deelfietsen van Arriva twee keer zo hoog als in de afgelopen weken, zegt een woordvoerder. Arriva biedt in Limburg, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Groningen en Friesland ook deelfietsen aan. Deze staan op verschillende plekken zoals trein- en busstations. De staking lijkt volgens hem de oorzaak te zijn van de verdubbeling.

Vanwege de staking lanceerde Bolt een kortingsactie met onder meer de elektrische deelfietsen die het bedrijf verhuurt. Maandag zag Bolt in Nijmegen en Enschede een verdubbeling van het aantal ritjes met e-bikes vergeleken met de week ervoor.

Deelauto’s van Greenwheels zijn bij de stakingen in het streekvervoer in januari 15 procent vaker gehuurd vergeleken met het gemiddelde van eerder die maand. Het deelbedrijf verwacht ook tijdens deze werkonderbreking in het openbaar vervoer een toename van het aantal ritten en in het aantal nieuwe klanten. Bij de vorige staking meldden 31 procent meer nieuwe klanten zich aan.

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. De staking is georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, voor twee cao’s in het streekvervoer.