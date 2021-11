Defensie wil militairen preventief testen op drugsgebruik

Niet een wolf, maar Benthe werd gespot op de Sallandse Heuvelrug: ‘Ze is al maanden vermist’

GEESTEREN/ NIJVERDAL - Op Facebook vroegen bezorgde buurtbewoners zich af of er een wolf op de Sallandse Heuvelrug is gesignaleerd. Dat is niet het geval. Het gespotte dier lijkt Benthe (1) te zijn, een Mechelse Herder die al maandenlang vermist is.

