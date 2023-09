Demonstraties rond voorleessessie door dragqueen: geen ongeregeldheden

Update/met videoOngeveer twintig demonstranten, waaronder Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie), hebben zich zaterdagochtend verzameld in de buurt van de openbare bibliotheek van Leiden. Ze protesteerden daar korte tijd vanwege een voorleesuurtje voor zestig kinderen door een dragqueen in de bieb. Even verderop stonden nog zo‘n honderd tegendemonstranten. Het kwam niet tot een treffen tussen de groepen.

Het is Pride in de Sleutelstad en daarom las de Leidse dragqueen Dina Diamond zaterdagmorgen voor aan kinderen. Het ging om een ‘inclusief prentenboek waarin diversiteit in al haar vormen wordt gevierd’. Kinderen vanaf vier jaar waren welkom. In totaal waren er zestig kinderen aanwezig.

Op sociale media stonden vooraf felle reacties op de aankondiging van de voorleessessie en onder andere Forum voor Democratie-kamerlid Gideon van Meijeren kondigde aan te gaan demonstreren. Volgens hem worden ‘kinderbreinen vergiftigd’. Linkse activisten lieten daarop weten met een tegendemonstratie te komen.

Volgens de gemeente hebben het Burchtplein hebben ‘iets meer dan tien mensen’ gedemonstreerd tegen de voorleesactie in de bibliotheek, ooggetuigen spreken van zo'n twintig man. Op de Hooglandse Kerkgracht, een paar honderd meter verderop, demonstreerden ruim honderd mensen tegen de demonstratie op het Burchtplein.

Er hebben geen ongeregeldheden plaatsgevonden, aldus de gemeente. ,,Er zijn geen aanhoudingen verricht. De demonstraties zijn zonder grote incidenten verlopen. Het voorleesuurtje kon in goede sfeer worden afgerond.”

Noodverordening

De burgemeester van Leiden had voor de zaterdagochtend een noodverordening ingesteld voor het gebied rond de bibliotheek op de Nieuwstraat. De noodverordening gold tot 13.00 uur en hield onder meer in dat personen die de openbare orde wilden verstoren niet in het gebied mochten komen.

Volgens de gemeente is ‘demonstreren een grondrecht, maar worden verstoring van de openbare orde en ernstige wanordelijkheden niet getolereerd’ aangezien het om een voorleesuurtje voor kinderen ging.

Een medewerker van de bibliotheek laat weten dat de voorleessessie gewoon is doorgegaan, ondanks de protesten in de omgeving. De bijeenkomst zou ‘drukbezocht’ zijn geweest. ,,Het was een superleuke sessie, een fantastische ochtend voor de kinderen!”, aldus een zegvrouw.

Beveiliging geregeld

De bibliotheek had zelfstandig beveiliging geregeld uit voorzorg, maar die heeft niet in hoeven grijpen. Door de noodverordening moesten demonstranten op afstand blijven en mochten het pand niet in.

In april dreigde het ook onrustig te worden bij een voorleesmiddag voor kinderen door dragqueens in Theater LantarenVenster in Rotterdam. De activiteit werd toen in stilte enkele uren naar voren verplaatst.

