Denk kaapt verkiezingsbijeenkomst PVV in Rotterdam

Nicole (23) vecht al 9 jaar tegen Lyme: Ik wil eindelijk aan mijn leven beginnen

10:52 Ze wil sporten, reizen en studeren: een leven leiden zoals elke twintiger. Maar de ziekte van Lyme zorgt ervoor dat Nicole van Dorst (23) uit Sas van Gent bijna de hele dag in bed ligt. Haar hoop is nu gevestigd op een behandeling in Duitsland. De stichting ‘Hope for Nicole’ wil de benodigde 30.000 euro inzamelen.