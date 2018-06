Derde van artsen en geneeskundestudenten maakte #MeToo-situatie mee

De meeste meldingen komen van coassistenten en specialisten die nog in opleiding zijn. Volgens hen komen grapjes en vervelende opmerkingen het vaakst voor. Ook gaat het vaak om afbeeldingen en teksten die via social media en e-mail worden verspreid. De slachtoffers van ongewenst gedrag melden dat de daders vaak hoger in de hiërarchie staan.



Uit de enquête blijkt daarnaast dat meer dan de helft van de respondenten ongewenste aanrakingen heeft meegemaakt. Zij noemen als voorbeeld: 'een arm die net te laag op je billen eindigt', 'gezoend worden op de mond', 'in je billen geknepen worden door superieuren', 'in mijn borsten geknepen door collega.' Sommigen melden ook grensoverschrijdende relaties of gedwongen seks.



Overigens blijkt dat de medici meestal niets doen of zeggen als ze een dergelijke situatie meemaken. Minder dan 10 procent van de respondenten die iets meemaakten, ondernam daarop actie, zoals bijvoorbeeld een melding bij een leidinggevende.



Vier procent van de deelnemers geeft toe zelf de dader te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo geeft een arts-niet-in-opleiding (anios) toe een tijdje mee te zijn gegaan in dat gedrag: ,,Het was eten of gegeten worden. Gaf je geen grote bek terug en deed je niet mee, dan paste je er niet tussen en kwam je niet aan je opleidingsplek.''