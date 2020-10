Dertig horecazaken naar rechter om coronasluiting aan te vechten

De vier weken lange sluiting gaat een van de initiatiefnemers Michael Meeuwisse van het Haagse restaurant De Posthoorn veel te ver. ,,Dit rijmt niet met wat ik zie elke dag. Wij doen onze stinkende best om de regels na te leven en dat gaat bij de meeste ondernemers uitstekend. Onze gasten houden zich ook aan de afstandsregels. Op de laatste avond voor de sluiting had ik nog dertig mensen binnen om te eten en niemand begreep iets van deze sluiting.’’

Merkwaardig

De sluiting van alle horeca was afgelopen dinsdag een van de maatregelen om het oplopende aantal coronabesmettingen naar beneden te krijgen. Kort nadat premier Mark Rutte dit nieuws bekendmaakte, bleek uit het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het kabinet dat eetgelegenheden best open hadden kunnen blijven. Met dat advies is niets gedaan en dat vindt Meeuwisse merkwaardig.

Volgens hem is de sluiting buiten alle proporties, al kent hij ook de incidenten die het nieuws haalden waarbij er toch gewoon werd gefeest terwijl dat uitdrukkelijk niet de bedoeling was. ,,Het gaat weleens mis, ja, in de horeca. Maar moet je daar een hele sector voor straffen. Er werken een miljoen mensen in deze branche.’’

De horeca-uitbater die al 35 jaar in het vak zit, is er niet gerust op dat het bij een sluiting van vier weken blijft. ,,Ik kijk naar het verleden en dat zegt voor mij genoeg. Er is teveel onzekerheid nu. Een hele sector wordt zo omver getrokken en dat gaat mij aan het hart.’’

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: