Deskundigen: gevaarlijke SUV-steker verdient tbs met dwangverpleging

De 24-jarige vrachtwagenchauffeur René V uit Julianadorp wordt ervan verdacht dat hij tussen vorig jaar november en januari vier vrouwen vanuit zijn SUV neerstak in en rond oa Castricum. Daaronder de 18-jarige Esmée, die op de intensive care belandde met een verwonde long en hartzakje. Uiteindelijk werd V. na een intensief onderzoek op 25 april aangehouden . Justitie verdenkt V. van poging tot moord en doodslag. Bovendien wordt hij vervolgd wegens bedreiging met verkrachting van vijf vrouwen en stalking van nog een slachtoffer. Volgens de deskundigen vertoont de 24-jarige V. trekken van borderline, is hij impulsief, vertoont antisociaal gedrag en kan hij zeer slecht met stress en problemen omgaan. Een seksuele stoornis kon niet worden vastgesteld, maar ook zeker niet worden uitgesloten.

Warme deken

Al met al schatten deskundigen de kans op toekomstige geweldsdelicten en strafbare feiten ,,zeer hoog” in. Een gewone klinische behandeling, waarbij V. niet vast zit, is onvoldoende. Alleen tbs met dwangverpleging biedt echte kans op verbetering.



Zelf erkent V. dat hij behandeling nodig heeft, maar hij ziet niks in tbs. ,,Dan valt de warme deken die ik nu nog heb weg”, stelde hij. Daarmee doelde hij op de weinige mensen die hem nog steunen: zijn familie en zijn vriendin, die nog steeds bij hem is. ,,Mijn familie, de laatste mensen die ik nog heb.” Zelf ontkent V. een stoornis. ,,Ik vind niet dat ik een stoornis heb.” Wel zegt hij te snappen dat de onderzoekers dit beeld schetsen.



V's advocaat Teunisse heeft vraagtekens bij het advies. ,,De verdachte praat openlijk over zijn problemen en wil daar wat aan doen.”