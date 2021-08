Deurwaarder die vrouwen met schulden dwong tot seks, moet 5 jaar de cel in

Hans K. (69) uit het Limburgse Mechelen is veroordeeld voor het meermalen verkrachten van drie vrouwen . K. kwam als gerechtsdeurwaarder aan de deur bij deze vrouwen en deed ze het voorstel om seks met hem te hebben. K. wist van hun persoonlijke en financiële ellende en voerde de druk op door te dreigen met het in beslag nemen van hun spullen en ontruiming van hun huis. Deze zeer kwetsbare vrouwen, met de zorg voor kleine kinderen, zagen uit angst hiervoor geen andere uitweg dan tegemoet te komen aan zijn eisen.

K. is ook veroordeeld voor het aanranden van één van de vrouwen bij wie hij aan de deur kwam. Hij zei meerdere keren dat hij seks met haar wilde en duwde de vrouw klem in een hoek van haar woning en betastte haar.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De rechtbank veroordeelde de man tot vijf jaar cel. Niet in alle gevallen kon worden bewezen dat de man zijn seksvoorstellen deed als gerechtsdeurwaarder met een tegenprestatie achter de hand. Ook duurde het vier jaar voordat zijn zaak voor de rechter kwam. Dat heeft ertoe geleid dat de straf iets lager uitpakt dan was geëist.

‘Nooit iemand gedwongen’

Dat K. zelf getrouwd is en twee kinderen heeft, hield hem niet tegen. In gewetensnood is hij nooit gekomen, ook niet met zijn baan als deurwaarder. De ‘seksafspraakjes’ maakte hij altijd in privétijd, zei hij. Dat hij met veel vrouwen in contact kwam door zijn werk als deurwaarder, en dat sommige slachtoffers dat zien als machtsmisbruik, drong niet tot hem door. ,,Ik heb nooit gedwongen of gedreigd. Als vrouwen er niet op ingingen, vertrok ik weer.”