Deze 23 foto's uit 2020 moet je gezien hebben

Update Gommers en Kuipers leggen bom onder kabinetsbe­leid: ‘Maandag personeel ziekenhui­zen vaccineren’

9:18 Essentieel personeel in de ziekenhuizen moet snel gevaccineerd worden, zeiden Ernst Kuipers en Diederik Gommers gisteravond in Nieuwsuur. Gommers riep op om aanstaande maandag al in ziekenhuizen te beginnen met vaccineren. ,,Ik ben dan vrij”, zei hij doelend op zijn beschikbaarheid om dan de vaccins te zetten.