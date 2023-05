Deze benepen klagers gedragen zich alsof ze met hun lintje tot het Koninklijk Huis zijn toegetreden

Beeld Pim Fortuyn op sterfdag beklad in Rotterdam

Het beeld van politicus Pim Fortuyn is beklad op de dag dat hij 21 jaar geleden werd gedood op het Mediapark in Hilversum. Partij Leefbaar Rotterdam meldt op Twitter dat het beeld aan de Korte Hoogstraat nabij het centrum van Rotterdam met verf is besmeurd, de partij heeft ook een foto gedeeld.