In Parijs stonden dit weekend lange rijen voor de ingang van de fietsenmakers. Veel inwoners kopen een nieuwe fiets of laten een oude opknappen, omdat ze door de coronacrisis niet meer met het openbaar vervoer willen of durven. In Madrid zijn de wegen in het centrum nog afgesloten voor auto’s zodat de inwoners rustig kunnen buitensporten. Skeelerende, wandelende en fietsende mensen op de openbare weg. In Utrecht opperde D66 om bepaalde straten in het centrum af te sluiten, zodat de Utrechtse horeca voldoende ruimte krijgt om aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving te voldoen. In heel Europa zoekt men naar oplossingen om inwoners rust en groen te geven, om veilig te kunnen leven en te kunnen recreëren.

Ik denk het normaal nooit, maar wat lijkt het me heerlijk om planoloog te zijn.



Een hele samenleving moet - in elk geval tijdelijk - opnieuw vormgegeven worden. Bankjes in het park waardoor je automatisch op anderhalve meter van elkaar komt te zitten. Looppaden in winkelcentra, natuurgebieden waar de toestroom van dagjesmensen goed te reguleren is. De verkoop van elektrische fietsen gaat door het dak. Hoe passen al die fietsers op de huidige fietspaden?

Waar je als planoloog misschien voorheen op moest boksen tegen wetten en praktische bezwaren, en politieke partijen die jouw ideeën niet aan hun achterban konden verkopen, nu heb je de wind mee. Voor al die mensen die al langer de binnensteden fietsvriendelijker willen maken: dit is het moment. Voor hen die al jaren pleiten voor meer groen in de stad: deze crisis laat ons zien dat mensen snakken naar buiten, naar de natuur. Waarom worden de Nederlandse natuurgebieden anders zo druk bezocht?

