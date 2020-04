Deze exclusieve beelden bewijzen het: de wolven op de Noord-Veluwe breiden hun territorium uit

Het wolvenpaar dat vorig jaar op de Noord-Veluwe vijf welpjes kreeg, zoekt met hun kroost steeds vaker de randen op van het door de provincie Gelderland vastgestelde leefgebied. Dat maakte de organisatie Bij12, dat namens de provincies de wolven in Nederland volgt, onlangs bekend in een kwartaalrapportage. Dat er nu dankzij cameravallen ook bewegende beelden zijn die dat bewijzen, doet het hart van Lennard Jasper sneller kloppen. Hij is namens Staatsbosbeheer boswachter op de Noord-Veluwe, maar zag de wolven nog niet zelf in levende lijve.

Lennard, waar zijn deze beelden gemaakt?

,,De wolven worden regelmatig met cameravallen vastgelegd, maar op deze recente beelden (zie video) hadden we niet gerekend. Ze zijn gemaakt met een camera die er niet stond voor wolvenmonitoring, maar voor een ander doeleind. Het was op een plek waarvan we niet wisten dat de wolf er kwam. Er zijn zelfs beelden op twee verschillende plekken. In het door de provincie vastgestelde leefgebied, maar wel buiten het territorium van de roedel. En beelden buiten het vastgestelde leefgebied, in de buurt van Heerde. Ze zijn gemaakt op een locatie waar nog helemaal geen zichtwaarnemingen, sporen of ander bewijs was dat daar wolven kwamen.”

Is het twee keer dezelfde wolf geweest?

,,Dat is niet te zeggen. Het zijn nachtopnames. En bij wolven is het heel moeilijk om ze te herkennen aan het uiterlijk. Bij de ene video loopt de wolf in de regen door cultuurlandschap en komt de wolf closer in beeld. Het andere beeld is gemaakt bij Heerde, dus de locaties liggen flink uit elkaar. We verwachten dat het wolven uit de Noord-Veluwse roedel zijn, maar zeker is dat niet. Daarvoor is dna-onderzoek nodig.’’

Boswachter Lennard Jasper: ,,Het is spannend of de Noord-Veluwe genoeg ruimte biedt voor nog een roedel.''

Wat betekent dit?

,,Het zegt dat met name de welpen uitstapjes maken om te kijken: kan ik hier jagen? Het is een interessante ontwikkeling. Want het kan zijn dat een van de welpen straks denkt: het gebied hiernaast is ook wel interessant en geschikt om te leven. Binnenkort breekt de periode aan dat ze de roedel verlaten, als pa en ma dat goed vinden. Misschien moet het door de provincie vastgestelde leefgebied dan wel worden herzien.’’

Het leefgebied van de wolf, zoals de provincie Gelderland het in kaart liet brengen.

Het leefgebied wordt dan groter?

,,Zou kunnen. Het verhaal gaat onder wolvenkenners dat welpen niet graag in een gebied pal naast hun ouders leven. Spannend of de Noord-Veluwe genoeg ruimte biedt voor nog een roedel.’’

Leg nog eens uit waarom jullie geheim houden waar de wolven precies zitten?

,,Als de exacte locaties bekend zijn, trekt dat extra mensen aan. We zijn blij dat de wolf de Veluwe uitkoos, maar weten nog niet precies wat de wolf belangrijk vindt. De Veluwe is een mooi natuurgebied, maar er zijn ook wandel- en fietspaden, wegen, landbouw en dorpen. Het is niet alleen maar natuur. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Karpaten valt het in het niet. We willen daarom leren en leren beheren: wat is aanvaardbaar voor de wolf? Wij proberen het gebied interessant genoeg te houden.’’

Hoe staat het eigenlijk met het wolventoerisme?

,,We komen ze wel eens tegen; mensen die de wolf zoeken. Met name natuurfotografen. Door de cameravallen zien we dat mensen zich regelmatig niet houden aan de regels: ze blijven niet op de paden, komen in stiltegebieden of zijn voor zonsopkomst of na zonsondergang in het gebied. We lezen de beelden één keer in de zoveel tijd uit en het komt eigenlijk nooit voor dat er géén mensen op staan.’’

Heb je zelf al eens een wolf gezien?

,,Laatst, toen er bij Epe een wolf was aangereden. Dat was mijn eerste Veluwse wolf, maar helaas dood. Ik heb hem gefotografeerd en zelfs even in handen gehad. Het raakte me diep.’’

De wolf die begin maart op de provinciale weg tussen Epe en Nunspeet werd doodgereden.

Nooit een levende wolf?

,,Nee. Je gaat ze pas zien als je loslaat dat je ze wil zien. Ik ben bijna elke dag in het bos, op wisselende tijden. Als ik echt had gewild, had ik al wel een wolf kunnen zien. Maar ik blijf keurig op de paden en als ik voor zonsopkomst of na zonsondergang in het bos ben, is dat voor handhaving. Het is belangrijk dat ik als boswachter niet dat doe waarvan je wilt dat anderen het ook niet doen.’’

Hoe is het eigenlijk met de Veluwse welpen?

,,We weten dat er vijf zijn geboren en dat er hoogstwaarschijnlijk één is doodgereden. Maar we hebben met monitoring recentelijk geen beelden meer kunnen maken van de totale roedel. Wel met vier wolven tegelijk, maar daar zat het paar dan bij. Dus of er nog twee, drie of vier welpen leven, weten we niet.’’

En komen er nieuwe welpjes bij?

,,Wij denken dat de kans inderdaad vrij aanzienlijk is dat dat gaat gebeuren. Maar dan moet wel alles goed gaan, van het dekken tot de dracht en de geboorte.’’

Wolven verkennen ook Zuid-Veluwe



Wolven verkennen behalve de Noord-Veluwe ook de Zuid-Veluwe. Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Het is onbekend of de wolf op de beelden een wolf is die al eerder werd gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Op 22 maart werd voor het eerst een wolf vastgelegd op de Zuid-Veluwe. Het is mogelijk de wolvin die zich al langere tijd op de Midden-Veluwe ophoudt.