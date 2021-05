Deze landen staan komende zomer klaar om toeristen te ontvangen

Van goedkope mode naar koning van de kringloop: Danny speurt elke dag urenlang naar vintage parels

9 mei Danny Post is verslaafd aan kringloopwinkels en vlooienmarkten. De Schiedammer bezoekt er gerust acht in een week tijd, door het hele land. Op zoek naar de echte parels. Die deelt hij met zijn vele volgers op zijn blog en sociale media. Ook werkt hij als inkoper van vintage kleding. Wat hem drijft? ,,Weggooien is zonde!”