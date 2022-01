Deze mensen leven volledig volgens cyclus van de maan: ‘Maak alleen schoon bij afnemende maan’

update Burgemees­ter biedt bosbezet­ters Nedcar medische check aan

De bezetters van het bos naast autofabriek VDL Nedcar krijgen een medische check. Daartoe is zondag besloten tijdens overleg van burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen met politie en justitie. De bezetters verblijven al twee dagen in hangmatten hoog in de bomen van het bos, en lopen daardoor niet alleen gezondheidsrisico’s, maar daarmee is ook hun veiligheid in het geding, redeneert de burgemeester.

19:28