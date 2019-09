Deze mensen vluchtten voor de vieze lucht in de Randstad

LIVE Rechter: euthanasie bij demente vrouw was geen moord

14:22 Een voormalige verpleeghuisarts uit Den Haag die euthanasie pleegde op een demente vrouw (74) heeft zich volgens de rechtbank niet schuldig gemaakt aan moord. De rechtbank stelt dat de arts voldeed aan de eisen rondom levensbeëindiging. Daarom is de ‘zorgvuldig toegepaste’ euthanasie niet strafbaar en wordt ze ontslagen van alle rechtsvervolging. Het is de eerste keer dat een rechter zich buigt over de rol van een arts bij euthanasie op mensen met dementie. Het Openbaar Ministerie overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.