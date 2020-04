Deze Nederlander is een van de eerste proefpersonen voor een coronavaccin

Politie in de fout bij dodelijke steekpar­tij Wageningen, te laat na vijf telefoon­tjes

22 april Hoewel was beloofd dat er direct twee politiewagens naar zorginstelling RIBW in Wageningen zouden gaan als er problemen waren met de 27-jarige Robert, arriveerde de politie op 19 februari pas na vijf 112-meldingen in 31 minuten. Robert overleed die avond in de instelling voor begeleid wonen, twee begeleiders raakten gewond door messteken.