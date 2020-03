Deze video laat zien waarom het zo belangrijk is om afstand van elkaar te houden

Het druist misschien tegen ons gevoel in: afstand houden van elkaar. Minstens anderhalve meter. Dat gevoel heerst niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. In België, waar dezelfde regels gelden als in Nederland, leggen ze door middel van een animatie van The Washington Post uit waarom dat afstand houden zo belangrijk is.



Het fictieve dorp ‘Fictievegem’ doet dienst als voorbeeld. Het dorp heeft tweehonderd inwoners, van wie er één het coronavirus heeft meegenomen vanaf een vakantiebestemming. Binnen de kortste keren wordt iedereen ziek. Hoe snel gaat dat? En wat helpt om besmetting te voorkomen?



Doordat het enige ziekenhuis in Fictievegem niet iedereen kan opvangen, moeten mensen in quarantaine. Hierdoor moeten bewoners binnenblijven en elkaar mijden, maar ook dat is niet waterdicht. Wanneer één iemand toch contact heeft met een andere persoon, zal het virus zich verder kunnen verspreiden, tonen de animaties.



Het afstand van elkaar houden is daarom het belangrijkste dat je kan doen om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden.