Diabetes 2 in darmen aangepakt

Onderzoekers Annieke van Baar en Jacques Bergman hebben een succesvol experiment achter de rug. Er was zelfs één diabetespatiënt die hen wel kon zoenen na de behandeling. ,,Die man had zo'n enorme angst voor naalden. Hij was heel dankbaar dat het insuline spuiten hem bespaard bleef." Van Baar moet helaas een slag om de arm houden. De onderzoeksresultaten gaan niet verder dan twaalf maanden. ,,Meneer heeft in elk geval een jaar respijt gehad, maar of hij nooit insuline zal hoeven spuiten in zijn leven weten we nog niet. De langetermijneffecten zijn nog niet bekend.”



Vijftig diabetespatiënten die deelnamen aan een door het Amsterdam UMC gecoördineerde studie, kregen een speciale darmbehandeling. In het begin van hun dunne darm werd een heet ballonnetje opgeblazen dat het slijmvlies liet wegschroeien. ,,Wij denken dat deze patiënten een ongezond slijmvlies hebben, waardoor hoogstwaarschijnlijk suikers niet goed worden opgenomen en verwerkt in het lichaam." Door de dunne darm van binnenuit te verhitten, resetten de wetenschappers als het ware het gezonde evenwicht, waardoor de bloedsuikerspiegel weer beter wordt gecontroleerd.