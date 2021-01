Die ene vriendschap blijkt precies even leuk zonder cake, opgeschuimde melk en de zon

Mijn vrouw zat net anderhalf uur onder een brug. Vrijwillig en met een snel afkoelende thermosbeker koffie. Het was de enige manier om een vriendin even te spreken, in het echt. Ze kwam thuis en vertelde me dat ze verbaasd was hoe gemakkelijk ze haar verwachtingen had bijgesteld. Vorig jaar ging ze naar het leukste koffietentje in de buurt, waar ze cappuccino met opgeschuimde melk dronk en soms worteltaart at. Toen kwam de lockdown, maar het weer was goed, dus mijn vrouw en haar vriendin spraken af aan het water, precies tussen hun huizen in. Ze dronken koffie die ze zelf meenamen, altijd op twee meter afstand, keken naar de boten die voorbij kwamen en praatten over werk, want ze hebben hetzelfde beroep. Daarnaast bespraken ze vaak hoe de man van een van de twee de hele tijd alles in de krant zette en hoe irritant dat was.