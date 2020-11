Die mensen van het theater hebben geen trekker om ergens de boel te kunnen blokkeren

Vanavond kwamen er in Nederland weer een aantal coronabeperkingen bij, beperkingen die natuurlijk al gelekt waren, opdat het kabinet alvast kon peilen hoe het volk op de nieuwe maatregelen zou reageren.



Weer zijn de theaters de dupe. Zij moeten dicht, net als de bibliotheken, de musea, de dierentuinen, de pretparken en de bioscopen. Want iedereen weet natuurlijk wat voor brandhaard de bibliotheken zijn, en we hebben natuurlijk allemaal gehoord over die enorme coronauitbraak in Vestingmuseum Oudeschans.



Ondertussen blijven de winkels wel open, en de sportscholen, want sporten in de sportschool is volgens het kabinet een ‘uitlaatklep’ voor veel Nederlanders.