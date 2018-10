Diefstal door asielzoekers: winkeliers willen compensatie

Een woordvoerder van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat er overleg plaatsvindt. Daarbij zijn ook de gemeente Westerwolde en het ministerie van justitie betrokken. ,,Het vergoeden van schade door diefstal is niet aan ons, wij zijn een opvangorganisatie", zegt een woordvoerder van het COA. Het ministerie van justitie stelt dat het de schade 'onderwerp van gesprek is'. ,,Verder kunnen we er nog niets over zeggen", aldus een woordvoerder.

Burgemeester Leendert Klaassen van Westerwolde erkent de problematiek tegenover RTV Noord . ,,Ik ben via het ministerie en het COA aan het kijken of we een voorziening kunnen treffen, die ook werkt als het verhalen van kosten niet direct mogelijk is bij de asielzoekers.'' Het zou een aparte regeling moeten worden om het geld bij asielzoekers of het COA weg te halen. Het COA bevestigt aan deze site dat er gesprekken gaande zijn. ,,Maar wij zijn niet de instantie die gaat over eventuele compensatie. Wij praten mee om te kijken of we de veiligheid kunnen verbeteren", stelt een COA-woordvoerder. Dat laatste kan het COA doen door maatregelen op te leggen aan de bewoners van een azc. Een eventuele compensatieregeling kent ook nog juridische hobbels. Zo zullen meer gemeenten dan Ter Apel daarvoor in aanmerking willen komen.

De problematiek rondom het centrum speelt al een tijd, aldus het COA. Zo kondigde de gemeente in november 2016 een serie maatregelen aan om de overlast terug te dringen. Een daar van was onder meer een alcoholverbod. In december 2016 werd ook per direct cameratoezicht ingevoerd in de strijd tegen een kleine groep asielzoekers die aanhoudend overlast veroorzaakte.



Ter Apel is niet de enige plek waar asielzoekers overlast veroorzaken. De regering besloot daarom in juni van dit jaar dat overlastgevende asielzoekers sneller in zogenoemde aso-azc’s worden geplaatst. Het kabinet nam dit besluit na incidenten in onder meer Grave, Weert en Oisterwijk, waarbij groepen asielzoekers inbraken en diefstallen pleegden of betrokken waren bij geweldsincidenten. In 2016 besloot de burgemeester van Weert dat zeker veertig asielzoekers huisarrest kregen. Zij kregen de jaarwisseling huisarrest op het azc of mochten op bepaalde plekken in een gemeente niet komen.