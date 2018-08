Diefstal uit berghut: was Brech begin juni nog in de Vogezen?

Uit het chalet werden in juni onder meer slaapzakken, een zeil en een stapel landkaarten van de Vogezen gestolen. Spullen die nodig zijn om in de natuur te overleven, zegt Siegurd van Leusen. Hij zat samen met Jos Brech, sinds vandaag verdachte in de zaak-Nicky Verstappen, in een stichting om het chalet te beheren.



Opvallend: een aantal waardevolle items is bij de inbraak gewoon achtergebleven: ,,Dat is frappant, ja'', zegt Van Leusen, die de optie open houdt dat Brech zelf de spullen uit de hut heeft weggenomen. ,,Het is speculeren, maar als je dit van vandaag allemaal hoort: ja, het zou kunnen.''

De politie in Limburg kon vanavond niet ingaan op vragen hierover.



In het Franse chalet zou Brech voor het laatst geweest zijn voor de officiële vermissing eind februari. Bushcrafters als Brech beheersen allerlei technieken om zonder veel hulpmiddelen te overleven in de natuur.