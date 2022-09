Dierenactivisten: ‘Reptielen horen in wild thuis en niet in bamibakje op een Nederlandse beurs’

xavier durlinger Vermoorde zoon (19) van schoenen­mag­naat voelde zich alleen: 'Hij liet zich meeslepen door drugs’

De 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard zat in de periode voorafgaand zijn dood psychisch niet lekker in zijn vel. Hij voelde zich somber en liet zich in zijn eenzaamheid meeslepen door de handel in drugs, die hem mogelijk fataal is geworden, zo vertelt zijn moeder. ,,Ik drong niet tot hem door. Hij was zo beïnvloed door bepaalde mensen, hij kwam er niet los van.”

31 augustus