Dierenambulance Hoorn rukt uit voor enorme ‘roerloze’ varaan in de bosjes

,,Er ligt hier een varaan in de bosjes”, kreeg de dierenambulance in Hoorn vanmorgen te horen. Het was de eerste melding van de dag en dus was het even schrikken voor de medewerkers. Benieuwd naar wat ze aan zou treffen, rukte vrijwilliger Ellis Klinkenberg in haar eentje uit. De situatie bleek achteraf íets minder urgent dan verwacht. ,,Hij lag wel heel stil.”

Een ontsnapte reptiel is voor de dierenambulance niks nieuws. ,,We zien wel eens een kameleon of wat kleiners. Dus dat had ik ook verwacht aan te treffen. Ik moest wel even slikken toen de melder mij vertelde dat om een veel groter exemplaar ging.”

Toen Ellis - onder nieuwsgierig toeziend oog van de inmiddels toegesnelde buurtbewoners - wat dichter bij het dier ging kijken, zag ze dat hij wel héél stil lag. ,,Maar ja. Je weet het nooit zeker. Misschien was-ie wel onderkoeld, het blijft natuurlijk een tropisch dier. Met een handdoekje heb ik hem toen even aangeraakt, en ook toen bewoog hij niet. Daarna werd het snel duidelijk. Dit dier was zo opgezet als wat.”

Vrijwilliger Ellis was opgelucht en kon gelukkig wel lachen om de situatie. ,,Want ja, wie legt er nou een varaan in de gemeentebosjes in Hoorn?!”

Wachten op eigenaar

,,Ik heb het dier opgepakt en wat foto's gemaakt voor in de groepsapp. Iedereen vond het een bijzonder voorval.” De levenloze varaan is daarna voorzichtig meegenomen naar de opvang in Hoorn. Daar wordt nog steeds gewacht tot een eventuele eigenaar zich meldt. ,,Maar we gaan er een beetje van uit dat hij in de bosjes is neergelegd omdat iemand er van af wilde, of een grap wilde uithalen. Dat is trouwens wel gelukt want wij konden er samen met de buurtbewoners wel om lachen.”

Als niemand de varaan ophaalt, gaat de dierenambulance op zoek naar een mooie, nieuwe verblijfplaats. Spijt van het ritje heeft de vrijwillige hulpdienst niet. ,,Wij rijden voor álle dieren, ook voor opgezette!”

Volledig scherm Zo zie je ze niet vaak, op de motorkap. © Dierenambulance Hoorn