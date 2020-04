Dierenartsconsult in coronatijd: videobellen over de kale plekken van je kat

Even wennen

De dierenarts heeft inmiddels haar eerste e-consults erop zitten. ,,Het was eventjes wennen, maar het ging eigenlijk erg goed. Een mevrouw uit Rotterdam maakte zich zorgen over de kale plekken van haar kat. Ik kon haar nu vanuit Tilburg advies geven over natuurlijke middelen die kunnen helpen. Voor spoedeisende hulp en lichamelijk onderzoek moet je natuurlijk altijd naar de kliniek komen. Maar voor kleinere vragen en adviezen zoals bij deze mevrouw kun je nu dus ook online bij ons terecht.”



Lavrijssen krijgt ook veel vragen over gewichts- en gedragsproblemen van voornamelijk honden en katten. ,,Je kunt tijdens het consult het dier aan mij laten zien, maar het is ook mogelijk om vooraf foto's te maken en door te sturen. Dan kan ik die al bestuderen.’’ Het aantal vragen over het coronavirus in relatie tot huisdieren, valt volgens de dierenarts tot nu toe mee. ,,Daar is weinig onrust over.’’



Tot nu toe is Lavrijssen de enige dierenarts die via Pets Place e-consults houdt. ,,Ik had de primeur, dat is best een eer. We willen deze service graag uitbreiden. In acht van de 175 winkels is inmiddels een dierenkliniek te vinden. Het is de bedoeling dat het aantal vestigingen snel groeit, de verwachting is dat er in 70 van de 175 winkels een kliniek kan worden gebouwd.’’



Pets Place is niet het eerste bedrijf dat videobellen met een dierenarts aanbiedt. Dat kan bijvoorbeeld ook via jacker.nl.