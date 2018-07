Dierenasiels overbelast: 'Zwangere poezen op straat gedumpt'

Dierenasiels in het hele land zijn overbelast nu de zomervakantie er weer aan komt. De plekken zijn zo schaars dat er her en der wachtlijsten zijn ingesteld. Daardoor zijn er zelfs al 'baasjes' die hun huisdieren zonder pardon op de stoep dumpen.

Door het land zijn meerdere pensions waar je met je huisdier terecht kunt, maar dat moet wel op tijd geregeld worden. Uiteindelijk belanden huisdieren regelmatig in het asiel. ,,Asiels in het hele land zijn op het moment overbelast," vertelt Carmen Silos, woordvoerster van de Dierenbescherming. ,,Er worden nu weinig dieren geadopteerd en de vakantie helpt ook niet."

,,Wat erg verontrustend is, en we hopen dat het geen trend wordt, is dat zwangere poezen op de stoep voor het asiel gedumpt worden," aldus Silos. ,,Ook moederpoezen worden opeens met hun kittens in een doos op straat achtergelaten. Zeker nu met die hitte en felle zon kun je de dieren niet zomaar op de stoep zetten. Als mensen het niet meer kunnen bolwerken, kunnen ze altijd contact met ons opnemen."



Wachtlijsten

Door de drukte zijn asiels soms genoodzaakt met wachtlijsten te werken. Alleen dieren die door de dierenambulance gebracht worden of echt geen huis hebben, worden direct opgevangen. Zo ook in Numansdorp: ,,Wij krijgen dieren binnen vanuit Vlaardingen, Schiedam, Spijkenisse, Breda en Rotterdam: alles is vol. Het noodzakelijke kunnen we nog opvangen, maar we werken nu wel met een wachtlijst voor katten," vertelt een medewerker van asiel de Dierenstee.

Karin Kuipers, vrijwilliger bij Konijnenopvang Kaatje Keutel in Lelystad: ,,Konijntjes die gebracht worden door de dierenambulance willen we altijd voorrang geven. Dat zorgt er wel voor dat we mensen die echt niet meer voor de dieren kunnen zorgen, niet altijd kunnen helpen." Door de wachtlijsten kunnen dieren niet altijd zomaar naar het asiel gebracht worden: het risico bestaat dat je gewoon naar huis gestuurd wordt wegens plaatstekort. Het gevolg is dat dieren vaker gedumpt worden.

Ieder jaar erger

De drukte lijkt ieder jaar erger te worden. Kuipers: ,,Het is schrijnend, de opvang zit nu al helemaal vol. De drukte begint eigenlijk al rond de meivakantie, en het lijkt ieder jaar erger te worden." Dit merken ze ook bij het dierenopvangcentrum in Oldenzaal. ,, We werken altijd met een alfabet, ieder nest kittens dat hier komt krijgt namen met een bepaalde letter. Ieder jaar beginnen we opnieuw, en we zijn nu al bij de R aanbeland," vertelt medewerker Debby Kok.