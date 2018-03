Dierenbescherming onderzoekt vroegtijdig afschieten van grazers

Het beleid van 'vroeg reactieve afschot' staat volgens de Dierenbescherming niet ter discussie. ,,Het gaat om de vertaling naar de praktijk'', aldus de organisatie, die zegt de afgelopen tijd veelvuldig te zijn gebeld over de dieren in het gebied. De Dierenbescherming is er voor om wilde hoefdieren in grote natuurgebieden waarvan duidelijk is dat zij de winter niet zullen overleven tijdig af te schieten.



Volgens de organisatie levert een dergelijke aanpak veel welzijnsvoordelen op. De afgelopen tijd was er veel kritiek over hoe wordt omgegaan met dieren in de Oostvaardersplassen. In de winter gaan in het gebied veel dieren dood. Critici wijzen er onder meer op dat de dieren niet naar elders kunnen trekken om voedsel te zoeken, aangezien er hekken om het gebied heen staan.