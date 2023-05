Dierentuin dacht dat gier zelf zou terugkeren, maar dus niet: ‘Ze geniet van vrijheid’

Gier ontsnapt uit Blijdorp en landt op dak van woning

Uit Diergaarde Blijdorp is donderdagmiddag een gier ontsnapt. Het dier vloog weg en is voor het laatst gezien op het dak van een woning aan de Grote Werfstraat in Rotterdam-Overschie. Inmiddels is de gier daar weggevlogen. Waar het nu is, is niet bekend.