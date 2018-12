Dieven ‘cashen’ met plofkraken: gemiddelde opbrengst ruim een ton

In Limburg werden vanochtend zes mannen aangehouden voor een plofkraak op de Rabobank in Roermond. Ze worden ervan verdacht daar een explosief tot ontploffing te hebben gebracht, met enorme schade tot gevolg. Als hun betrokkenheid bewezen wordt, kunnen ze fikse straffen tegemoet zien. Deze week nog werden leden van de Utrechtse plofkraakbende veroorzaakt tot tien jaar cel.

De verdachten lieten zich daardoor niet afschrikken. Vermoedelijk heeft dat alles te maken met het lucratieve karakter van plofkraken, in de gevallen waarin ze wél slagen. Er zijn in Nederland zelfs kraken geweest waarbij meer dan twee ton is buitgemaakt.

Dat blijkt uit uitspraken van de rechtbank. Want hoewel politie en banken zelden expliciet willen zeggen wat er wordt buitgemaakt bij zo’n kraak, komt dat later bij de rechter vaak wel aan bod. In de gevallen waarin de daders opgespoord worden, tenminste.

Op rechtspraak.nl zijn in elk geval 37 plofkraken te vinden met het daarbij behorende buitgemaakte bedrag. Gemiddeld werd in die zaken net iets meer dan een ton buitgemaakt: 100.347 euro.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Een plofkraak bij het WTC in Amsterdam © Michel van Bergen

Hoogste

De hoogste opbrengst was 428.350 euro, bij een door Nederlanders gepleegde kraak in Rheine, over de grens bij Enschede. De daders van die kraak werden eerder deze maand veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, vandaag werd bekend dat zowel zij als het OM daartegen in beroep gaan.

Veruit het grootste deel van de in de rechterlijke stukken gevonden bedragen werd overigens gewoon in Nederland buitgemaakt. Twee keer kwam de opbrengst boven de twee ton uit. In maart 2016 werd bij een kraak in Enschede 227.500 euro gestolen. In september van dat jaar was het in Twello raak. Daar bedroeg het buitgemaakte bedrag 205.000 euro.

Een overzicht van de gevonden zaken staat onderaan dit artikel. Dit zijn niet álle plofkraken. Niet bij alle kraken wordt de opbrengst namelijk in de rechterlijke stukken vernoemd, en ook is niet na te gaan of álle uitspraken in plofkraakzaken worden gepubliceerd. Daarnaast worden niet alle kraken opgelost.

Schade

Wat wel duidelijk is, is dat de schade voor banken en maatschappij enorm is. Naast de grote bedragen die gestolen worden, is er ook de schade aan automaten en gebouwen. Die is vaak in dezelfde orde van grootte als het buitgemaakte bedrag. In verschillende strafzaken proberen de banken die op de daders te verhalen. Bij de eerder genoemde zaak in Twello claimde de Rabobank 167.000 euro.

In een aantal zaken vermeldt de rechter ook de totale hoeveelheid cash die ten tijde van de kraak in de geldautomaat aanwezig was. Bij een kraak in het Limburgse Sint Odiliënberg, waarbij dieven 129.300 euro buitmaakten, bleef bijvoorbeeld 1770 euro liggen. In Rosmalen, waar een kraak mislukte, lag bijna 220.000 euro veilig opgeborgen.

Daling

Het aantal plofkraken in ons land schommelt al een aantal jaar rond de 100, maar sinds vorig jaar is een scherpe daling zichtbaar. Van 111 kraken in 2016 ging het naar 74 in 2017. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet vandaag aan de Telegraaf weten dat die trend zich ook in 2018 voortzet. De pakkans is niet gering: er zijn dit jaar al 89 verdachten opgepakt,

Zorgelijk is echter dat de krakers steeds zwaardere explosieven gebruiken, waardoor het risico voor omwonenden groter is. Ook in Roermond sprongen in de nacht van zondag op maandag ruiten van buurtbewoners door de enorme knal waar de kraak mee gepaard ging.

(Tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm Schade na een plofkraak in Hoofddorp © Michel van Bergen

Een overzicht van plofkraken met buitgemaakte bedragen, te vinden op rechtspraak.nl:

Venhuizen (november 2010): € 16.000,00



Laren (maart 2011): € 10.608,80

St. Odiliënburg (april 2011): € 129.310,00

Waalwijk (augustus 2011): € 133.360,00

Wezep (november 2011): € 187.220,00



Spanbroek (januari 2012): € 129.775,00

Wierden (juni 2012): € 26.610,00

Halsteren (oktober 2012): € 150.390,00

Plaats onbekend (oktober 2012): € 94.800,00

Julianadorp (december 2012): € 34.540,00



Plaats onbekend (maart 2013): € 77.420,00

Eindhoven (mei 2013): € 194.140,00

Amersfoort (mei 2013): € 165.000,00

Delft (juni 2013): € 9.140,00



Joure (juni 2014): € 15.530,00

Middelburg (december 2014): € 80.400,00



Den Bosch (februari 2015): € 53.050,00

Zwaag (mei 2015): € 6.410,00

Uithoorn, Hilversum, Leersum, Driebergen, Almelo, Utrecht, Axel en Nuland (in één rechtszaak behandeld; juli 2015 tot september 2016): € 370.000,00

Ahaus, Duitsland (augustus 2015): € 81.000,00



Enschede (maart 2016): € 227.520,00

Oegstgeest (juni 2016): € 55.720,00

Soest (juli 2016): € 122.190,00

Twello (september 2016): € 205.000,00

Driebergen (september 2016): € 20.940,00

Almelo (september 2016): € 80.590,00

Utrecht (september 2016): € 33.560,00



Wesel, Duitsland (juli 2017): € 105.980,00

Rheine, Duitsland (juli 2017): € 428.350,00



Didam (januari 2018): € 83.000,00