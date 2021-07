Dijkdoorbraak bij Hattem, boeren halen vee uit gebied, geen gevaar voor bevolking

VIDEO Valkenburg ontwaakt uit nachtmer­rie: ravage enorm, emoties lopen hoog op

16 juli In Valkenburg is de schade na de overstroming van afgelopen woensdagnacht ongekend. Het hele stadscentrum ligt vol kapotte en aangespoelde spullen. Alle bewoners steken hun handen uit de mouwen, al is er soms geen beginnen aan. 'Dit is zo groot... Hier kunnen we niks tegen doen.’