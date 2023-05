‘Dikke’ dansers uitgesloten van shows, en andere schokkende zaken overheersen danssector

In de meeste gevallen gaat het om verbaal geweld (16 procent), gevolgd door mentaal (12 procent), seksueel (11 procent) en fysiek geweld (7 procent). Dat blijkt uit een representatief bevolkingsonderzoek dat is uitgezet onder 11.547 mensen. Hoe hoger het dansniveau, hoe meer misstanden er plaatsvinden.

Verbaal geweld is vaak gericht op het gewicht van de danser. Een laag cijfer op de weegschaal staat gelijk aan het toppunt van menselijke schoonheid.

Bestempeld als ‘rood’? Dan te dik

In de wandelgangen zou een bepaalde gewichtsindeling rondgaan: rood, oranje en groen. Hierbij staat groen voor ‘te dun’, oranje voor ‘oppassen’ en rood voor ‘te dik’. Wie in de laatste categorie valt, wordt niet gekozen voor een show of wedstrijd. Uit de interviews met dansers blijkt dat velen een verstoorde relatie met voeding hebben en niet tevreden zijn met hun lichaam. Sommigen ontwikkelden daardoor een eetstoornis.

Ik werd geklei­neerd omdat ik niets kon. Er werd gezegd dat ik een hopeloos geval was Slachtoffer Andere misstanden die genoemd worden, zijn: roddelen, pesten, discriminatie, buitensluiten, dwang, chantage en machtsmisbruik. ‘Ik werd gekleineerd omdat ik niets kon. Er werd gezegd dat ik een hopeloos geval was, omdat iets niet lukte volgens de docent’, verklaart een slachtoffer.



Iemand anders in het rapport zegt: ‘Er is met name veel druk om door te gaan, ook als je kapot bent of ziek. Er is continu de angst dat je eruit wordt gezet.’

Trainers zijn de plegers

De onderzoekers constateren dat het vooral de mensen in machtsposities zijn die de misstanden plegen, zoals docenten, trainers en coaches. Terwijl het in andere sectoren vaak medesporters zijn.

Een ander opvallend feit van de onderzoekers is dat niet iedereen zichzelf identificeert als slachtoffer. Dit terwijl hetgeen zij hebben ervaren wel grensoverschrijdend van aard is.

Wie denkt dat vooral vrouwen slachtoffer zijn, heeft het mis. De onderzoekers zijn verrast door het aantal mannen dat te maken heeft met wangedrag. Dit komt door het feit dat meer mannen op hoog niveau dansen en het met name op die plekken fout gaat.

‘Hoezo krijgt een kind privéles?’

In andere sporten zien we een nadrukke­lij­ke rol voor ouders. In dans niet. Waar zijn die ouders? Marjan Olfers, onderzoeker Ook ouders van dansende kinderen vulden de vragenlijsten in. Uit deze antwoorden blijkt dat 29 procent van de kinderen die in georganiseerd verband dansen het afgelopen jaar te maken heeft gehad met wangedrag.



Daarnaast geeft een deel van de respondenten aan zelf als minderjarig kind slachtoffer te zijn geweest. Een privéles, waarbij er één-op-één contact is tussen leerling en docent, wordt als een veelgenoemde mogelijkheid voor misstanden genoemd. ,,Hoezo krijgt een kind privéles?’’, vraagt onderzoeker Marjan Olfers zich af tijdens de presentatie van de resultaten. ,,In andere sporten zien we een nadrukkelijke rol voor ouders. In dans niet. Waar zijn die ouders?’’

Seksueel beeldmateriaal

Het maandenlange onderzoek van bureau Verinorm bestond uit een bevolkingsonderzoek, gevolgd door een gedetailleerdere fase. Daaraan deden bijna 1000 respondenten mee, zowel actieve dansers als oud-dansers. Van de personen die nu nog actief zijn, heeft zelfs 58 procent in het verleden te maken gehad met één of meerdere vormen van direct grensoverschrijdend gedrag.

Naast het afnemen van vragenlijsten hebben de onderzoekers 167 dansers uitgebreid geïnterviewd. Uit deze gesprekken blijkt dat diverse dansers te maken hebben gehad met één of meerdere vormen van seksueel wangedrag. Hierbij gaat het met name om ongewenste intieme aanrakingen en/of opmerkingen, maar wordt er ook gesproken over seksueel beeldmateriaal, seksueel getinte berichtjes of in een aantal gevallen verkrachting.

Ook begluren wordt door slachtoffers genoemd, zoals: ‘Blijven kijken terwijl de gehele klas backstage aan het omkleden was.’

Het gaat niet om één specifieke dansstijl

In elke dansstijl heeft één op de drie gedrag ervaren dat niet door de beugel kan. Met name in de stijlen urban, salsa, bachata en zouk zijn de aantallen fors. Bijna twee derde van die dansers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met misstanden. Ongeveer de helft daarvan zijn seksueel van aard.

Ook moderne/hedendaagse dans, musical/jazz/tap/showdans en klassiek ballet worden genoemd als dansstijlen waar het vaak misgaat. Dat komt, volgens de onderzoekers, doordat de sector een gesloten wereld is met een beperkt aantal personen in bepalende posities. Dansers blijven lang in de danswereld, soms in een andere positie, zoals docent, jurylid of choreograaf.

‘Dit is het begin’

Dit is een begin, we zijn er nog lang niet. Er moet nog heel veel gebeuren Kim Koumans, klokkenluider Hierboven zijn enkele onderzoeksresultaten genoemd uit het ruim driehonderd pagina’s tellende rapport van Verinorm. Het team deed maandenlang onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en naar aanleiding van meldingen van klokkenluider Kim Koumans. De onderzoekers stellen dat zij de code-of-silence in de danswereld heeft doorbroken. Ze stond twee jaar geleden op om de misstanden aan te kaarten. Sindsdien vecht ze voor een gezonde en veilige sector, zonder wangedrag en seksueel misbruik.

De Brabantse laat in een reactie weten dat ze blij is dat het onderzoek nu bevestigt wat zij al die tijd al aankaart. ,,De resultaten zijn voor mij geen verrassing, maar ik ben blij dat het nu bewezen is. Dit is zo'n grote stap voor een sector die geïsoleerd is en waar een zwijgcultuur heerst. Dat wordt nu doorbroken. Daarom wil ik tegen alle dansers die hebben meegewerkt, zeggen: ‘Dit is voor jullie’. En voor alle dansers die nog niet durfden: ‘Kom, de deur staat open.’’’

Of haar strijd hiermee gestreden is? ,,Nee, dit is een begin. We zijn er nog lang niet. Nu moeten de aanbevelingen worden opgevolgd. Zelf vind ik het belangrijk dat er één toezichthouder voor de danssector komt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag. Voor hulp, maar ook vragen als: wat is normaal gezond gedrag? En: waar mag je als dansers aangeraakt worden?’’

Aanbevelingen Zo’n twee derde van de respondenten zegt dat maatregelen nodig zijn om de sector veiliger te maken. Er moeten duidelijke gedragscodes komen om misstanden te voorkomen. De sector is extreem versnipperd op verschillende vlakken. Er zijn dansscholen, -organisaties en -vakopleidingen. Het valt onder cultuur, sport en onderwijs. ,,Iedereen is verantwoordelijk en daardoor niemand’’, concludeert onderzoeker Marjan Olfers. ,,Breng het onder in een logische structuur.’’ Op dit moment bestaat er een lappendeken aan beleid en regelgeving/codes, waarvan dansers het bestaan niet voldoende kennen. Een andere aanbeveling is het invoeren van het ‘meer ogen’-principe. Daarbij wordt een nadrukkelijkere rol voor ouders genoemd, in de vorm van meer betrokkenheid of inspraak. ,,In andere sporten zien we een nadrukkelijke rol voor ouders. In de dans niet. Waar zijn die ouders?” Er moet meer oog en oor voor slachtoffers komen. Transparantie

Er moet ook meer worden samengewerkt tussen organisaties in de sector, maar ook het beleid zou beter op elkaar moeten worden afgestemd. Zowel nationaal als lokaal. Gemeenten zouden daarin een prominente rol kunnen spelen, omdat zij als lokale overheid het dichtst bij de dansscholen en het dansonderwijs staan. Zo opperen de onderzoekers onder andere dat gemeenten moeten sturen in bijvoorbeeld het plaatsen van glazen wanden in accommodaties. Om voor meer transparantie te zorgen. Het moet toegankelijker worden, ook voor ouders om lessen bij te wonen. Daarnaast is in het rapport te lezen dat er een professionaliseringsslag gemaakt moet worden in de danswereld. ‘Er zal een beter systeem moeten komen met betere scholing en bijscholing voor docenten en trainers/coaches.’ Als voorbeeld wordt een certificeringssysteem en centraal registratiesysteem genoemd. Minister aan zet

Conny Helder, Minister voor Langdurige Zorg en Sport, laat in een reactie weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Ze bedankt Verinorm voor het uitgebreide onderzoek en zegt 'grote bewondering’ te hebben voor Kim Koumans ‘die de moed heeft gehad om te stilte te doorbreken'.

