Dikste wilg van Nederland na breuk niet de dikste meer: ‘Dit is zo zonde’

Met een omvang van 7,87 meter was de schietwilg achter recreatiepark en camping De Bijland in het Gelderse Tolkamer de dikste van Nederland. Met de nadruk op was, want nu een flink deel van de stam is afgebroken wordt de eerste plek overgenomen door een exact 7 meter dikke boom die aan de IJssel in Zutphen staat. Hovenier Gijs van Schip uit Aerdt zet zijn hand tegen de meer dan 250 jaar oude boom in Tolkamer en zucht. ,,Dit is zo zonde’’, zegt hij.

Vol in wind?

Over hoe de imposante boom in Tolkamer deels heeft kunnen instorten en wanneer dat precies is gebeurd, daarover zijn de meningen verdeeld. In de omgeving van de boom zijn de afgelopen jaren veel bomen gekapt en daardoor zou hij volgens wandelaars ‘vol in de wind staan’.



Hovenier Van Schip bestrijdt echter dat de enorme tak alleen door een windvlaag is afgebroken. ,,Ik denk dat een deel van de stam in een januaristorm is bezweken onder het gewicht van de kroon. De tak die nu is afgebroken kan wel 4000 tot 5000 kilo wegen’’, legt hij uit.