Dilani (26) stelt adoptiestichting aansprakelijk voor 'aangedaan leed'

Haar Nederlandse ouders hadden eerst een ander kind gekregen, maar dat werd teruggeëist door de familie. Daarop 'regelde' een plaatselijke bemiddelaar binnen enkele dagen een nieuw kind: Dilani. Ze is nu 26, woont in Amsterdam en werkt als fotograaf. Op volwassen leeftijd ging ze op zoek naar haar biologische moeder. Op Sri Lanka bleek dat haar geboortepapieren vervalst waren. Ze heeft nu geen enkel idee over haar afkomst.



,,Dilani heeft de stichting per brief aansprakelijk gesteld voor het leed dat haar is aangedaan rond haar adoptie", zegt Dilani's advocaat Lisa Komp. ,,Er is inbreuk gepleegd op haar rechten. Iedereen heeft het recht om te weten van wie hij afstamt. Dat weet mijn cliënt niet. Een stichting die adopties regelt moet ervoor zorgen dat dat op een verantwoorde wijze gebeurt. Er waren signalen dat het op Sri Lanka niet goed zat met de adopties. In zo'n geval moet de bemiddelaar controleren of adopties nog wel verantwoord zijn."