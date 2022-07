Dilara (25) was opgegeven, nu bedankt ze iedereen: haar broer gematcht als donor

Hoewel die ziekte nog niet is overwonnen, gaat het steeds ietsje beter met haar. Ze praat, loopt en eet zelfstandig, zegt haar familie. Er is volgens haar broer Onur meer goed nieuws. Hij is gematcht als donor voor het moment dat de stamceltherapie kan gaan beginnen. ,,De kans een geschikte donor te vinden, is vaak niet zo groot, ook niet binnen een familie. Maar ik ben geschikt en dat is fantastisch.”