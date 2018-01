Dildo-affaire brengt brandweer Amsterdam in verlegenheid

De rel, die inmiddels de ‘dildo-affaire’ is gaan heten, begint half december in de bureaula van een administratief medewerkster van Kazerne Willem in Amsterdam-Zuid. Onbekenden laten er in het weekend een dildo achter. De actie is vermoedelijk als grap bedoeld, maar de medewerkster is 'hevig ontdaan en geëmotioneerd’, schrijft brandweercommandant Leen Schaap deze maand op het intranet van de brandweer Amsterdam-Amstelland.