Diny (85) had nog geen 24 uur om afscheid te nemen van haar overleden man: ‘Heel raar gevoel van rouw’

ontvoering Moeder opgelucht dat ontvoerde Melisa (11) is gevonden: ‘Wat als hij de Turkse grens was overgegaan?’

,,Deze vlucht moeten we hebben”, zegt Jorica tegen één van de vier personen die bij haar in de woonkamer zitten. Na twee krankzinnige dagen kreeg de moeder uit Soest woensdagnacht te horen dat haar ontvoerde dochter van 11 is gevonden in Bulgarije. Maar meer informatie heeft ze negen uur na het goede nieuws nog altijd niet. ,,En dus boek ik nu zo snel mogelijk een ticket die kant op. Ik wil naar mijn kind.”

3 november