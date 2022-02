Directeur Afghaanse martelgevangenis voor Nederlandse rechter: waarom hij wel en anderen niet?

Jeugdzorg­me­de­wer­kers staken op 15 maart een dag lang

Mensen die in de jeugdzorg werken, leggen op 15 maart hun werk neer. Ze staken 24 uur lang. Volgens de aankondiging van vakbond FNV zijn de duizenden medewerkers boos over ‘aangekondigde bezuinigingen, torenhoge werkdruk, ellenlange wachtlijsten en het uitblijven van een fatsoenlijke cao’. Het wordt de tweede staking in de jeugdzorg ooit, aldus de bond.

15 februari