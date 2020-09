Directeur GGD: mensen liegen over coronasymptomen

De GGD kan in meerdere delen van het land de belofte om binnen 48 uur te testen, niet meer nakomen. Dat meldt de NOS. Volgens de GGD kan dit komen omdat veel mensen die geen klachten hebben zich ook laten testen. Dagelijks liegen zo’n duizend mensen over coronasymptomen. Dit zegt directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw van de GGD.

,,Vanochtend om 10.00 uur konden mensen bij 67 van de 105 testlocaties niet meer binnen 48 uur terecht”, zegt een woordvoerder tegen de NOS.

De GGD zegt signalen te ontvangen dat ‘ontzettend veel’ mensen zonder klachten zich laten testen, waardoor veel locaties het werk niet meer goed aankunnen. Wat de GGD betreft is het gevolg dat mensen die echt klachten hebben niet meer getest kunnen worden. Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en in de zorg moeten mede daardoor dagen wachten.

Liegen

Dagelijks liegen zo’n duizend mensen over coronasymptomen. Dit zegt directeur Publieke Gezondheid Sjaak de Gouw van de GGD tegen BNR. De Gouw baseert zich op wat mensen op social media communiceren, op wat teststraatmedewerkers horen en wat op televisie wordt gezegd. ,,Dat horen we via social media, de medewerkers in de teststraten horen het, we horen het via de televisie dat zelfs mensen die uit een oranje gebied komen zonder klachten toch zeggen: ‘Ik heb maar gezegd dat ik klachten heb, dan word ik in ieder geval getest.”’

Volgens De Gouw zeggen mensen dat omdat ze een bruiloft hebben, op vakantie willen of omdat ze een verklaring nodig hebben.,,Het zijn er duizend per dag, dat betekent dat mensen met klachten niet aan de beurt komen, die komen er niet tussen. Die willen ook geen drie à vier dagen thuiszitten en gaan gewoon naar hun werk. We zien dat zorgmedewerkers en leerkrachten drie à vier dagen niet naar hun werk kunnen. Dat betekent dat klassen naar huis gestuurd worden en zorgafdelingen gesloten. Dat vinden we heel zorgwekkend.”

Eerder meldde een woordvoerder van de GGD al dat veel testlocaties vol zitten.

Volgens De Gouw ligt het probleem niet bij de GGD. ,,We staan klaar om op te schalen, er is een tekort aan laboratoriumcapaciteit. We hebben 105 teststraten, maar de laboratoria kunnen maximaal 30.000 testen per dag aan. Daar hadden we rekening mee gehouden, maar het zijn er meer omdat ook mensen zonder klachten zich laten testen.”

Het ministerie van Volksgezondheid liet donderdag weten dat overeenkomsten zijn gesloten voor extra testen op het coronavirus via de GGD’en. Al met ingang van deze week zullen 500 testen per dag worden uitgevoerd door het Duitse U-Diagnostics/Labor Dr. Wisplinghoff, een aantal dat moet oplopen tot minstens 2000 testen per dag en uiteindelijk misschien wel tot 5000 per dag.