Directeur medicijnbedrijf bedreigd door ‘vage types’ die hoge bedragen voor coronamedicijn bieden

video Opvallende cijfers: koersen we af op Italiaanse toestanden?

10:19 Wie de Nederlandse en Italiaanse coronacijfers naast elkaar legt, zou een verontrustende parallel kunnen zien. Alleen loopt ons land twee weken achter. Stevenen we af op Italiaanse toestanden? Dat is volgens ­experts nog niet te zeggen. ­Komende week is cruciaal. ,,Alles valt of staat met het effect van de nu genomen maatregelen.’’