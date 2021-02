Directie Limburgse omroep trekt ‘verborgen camera’-plan in na onrust op redactie

Gevaar voor persvrijheid

Schade berokkend

Die oplossing is er nu. Het vermaledijde plan is van tafel. In een brief aan de ondernemingsraad reageert Elbers op de ‘commotie’, zoals hij het zelf noemt. ,,Gelet op de berichtgeving over en de reacties op het conceptreglement trek ik het conceptreglement in”, schrijft de directeur.



,,Met zijn plannen heeft de directeur L1 als journalistieke organisatie afgelopen week grote reputatieschade berokkend”, reageert de hoofdredactie. ,,Er is zowel in vakkringen als door het publiek louter negatief gereageerd op de plannen.’’ De hoofdredactie spreekt de hoop uit dat ‘het publiek vertrouwen houdt in de L1-redactie.’