Discriminatie belemmert stagekansen allochtone mbo'er

Deze bedrijfsbezoeken werden twee jaar geleden al door haar voorganger Jet Bussemaker aangekondigd, maar kwamen volgens een zegsman van het ministerie nooit van de grond door een gebrekkige samenwerking tussen scholen en bedrijven.



Nu gaat het ministerie samen met koepelorganisatie MBO Raad, de organisatie voor beroepsonderwijs, in het bedrijfsleven en bij stagebedrijven aan de slag. Ook wil Van Engelshoven werkgevers trainingen aanbieden waarin zij leren sollicitanten te selecteren zonder vooroordelen door iedereen een eerlijke kans te geven.



Van Engelshoven: ,,Ik ben benieuwd of werkgevers beseffen wat ze aanrichten. Want je knakt een droom, je beschadigt bij mensen het gevoel dat er plaats voor ze is in de maatschappij én je ondermijnt het beeld van een rechtvaardige samenleving.''