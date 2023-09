Dit huis staat al zes jaar leeg, maar niemand weet van wie het is: ‘Dát frustreert ons’

internethit B&B-baas Cees is ‘haatrecen­sies’ op Google spuugzat: ‘Zeuren over een tosti. Goeiedag zeg!’

Dan is er gezeur over een smakeloze tosti, dan is de hotelkamer ‘smoezelig’ en dan heeft hij - als klap op de vuurpijl - iemand zogenaamd ‘belaagd’ in een supermarkt. Cees Berkhout, eigenaar van een bed and breakfast in het Noord-Hollandse dorpje Schoorl, pikt de vele ‘haatrecensies en verzonnen verhalen’ op internet niet langer. Op Google bijt de 61-jarige ondernemer flink van zich af. ,,Aan de kassa trekken deze mensen hun grote mond niet open.”