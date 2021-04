Dit huis staat in Nederland, maar langs een Duitse weg en nu mogen de bewoners hun huis niet meer uit

Boerenvoor­man Fije (55) wil waardering én betere boterham voor boer: ‘We zijn nu vogelvrij verklaard’

5 april Boerenvoorman Fije Visscher (55) streed twaalf jaar lang voor een sterke agrarische sector in de Gelderse Vallei. Nu hij vertrekt, blikt hij terug op een roerige periode met boerenprotesten, de fipronilcrisis, stalbranden en stigmatisering door progressieve politici. ,,We worden zwartgemaakt, terwijl we de beste boeren van de wereld zijn.”