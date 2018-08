Dit is de brief van Lily en Howick aan Harbers en Rutte, de koning en koningin

'Beste Mark Harbers en Mark Rutten en Koning Willem Alexander en Koningin Maxima en iedereen die dit leest,



Dit zijn Lili en Howick. Wij zijn 12 en 13 jaar. Wij wonen al 10 jaar in Nederland. Al onze vrienden en vriendinnen zijn hier. Wij zijn al 17 keer verhuisd, maar nu wonen we op een fijne plek. Ik (Lili) ben net in de brugklas begonnen en ik (Howick) zit in de 2e klas.



We gaan heel erg graag naar school. Ik (Lili) wil graag neuroloog worden en ik (Howick) wil later graag met speurhonden werken.



Op dit moment kunnen we niet naar school en dat vinden we heel erg. We hebben gehoord dat ze ons naar een weeshuis willen sturen in Armenië. We zijn doodsbang want we weten niet waar we terecht komen. We weten alleen maar dat het weeshuis te klein is. Dat er al 30 kinderen wonen en er alleen maar plaats is voor 20 kinderen.



We zij heel erg bang om 's nachts opgepakt te worden en teruggestuurd te worden. En we missen onze moeder verschrikkelijk. Daarom kunnen we niet goed slapen.



We zijn bang en we zijn boos. Het gaat heel slecht met onze moeder en kan daar niet voor ons zorgen. We zijn heel bezorgd om haar en daarom is voor ons de enige optie dat zij naar Nederland komt bij ons want hier kunnen we als een normale familie leven.



Alstublieft, breng ons niet naar een weeshuis en breng ons moeder terug. Ik hoop dat u naar ons wilt luisteren.



Lili en Howick'