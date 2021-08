Dit is de eerste Queer Gym van Nederland: 'Hier kun je sporten zonder zorgen over hoe je eruit ziet’

LHBTIQ+ Floris (18) wist op zijn twaalfde al dat hij in het verkeerde lichaam was geboren

7 augustus Genderneutrale toiletten, antihomowetgeving, regenboogvlaggen, een X in het paspoort… de LHBTIQ-gemeenschap staat, gewild maar ook ongewild, de laatste tijd in het middelpunt van de belangstelling. Het Eindhovens Dagblad peilt hoe het ervoor staat in Zuidoost-Brabant. Vandaag een interview met de 18-jarige Floris, die in het verkeerde lichaam werd geboren.