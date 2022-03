‘Dit is extreem heftig’; geschokte reacties in Arnhem op jarenlang in Syrië gemartelde stadsgenoot

Druk op ziekenhui­zen neemt toe, maar aantal coronage­val­len neemt af

Relatief veel 50-plussers worden momenteel besmet met het coronavirus, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Dat is een van de redenen dat er meer mensen in het ziekenhuis komen te liggen dan in bijvoorbeeld januari, terwijl het aantal dagelijkse besmettingen toen een stuk hoger lag.

15 maart