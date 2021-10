Dit is het verhaal van zwerver Arnoud (de man van de losse euro): ‘Ik heb vijf keer per dag cocaïne en heroïne nodig’

„Arnoud, je bezoek is er!” Hij sjokt naar de gezamenlijke woonkamer van het Leger des Heils en ploft neer op de harde eetkamerstoel. Zijn blik gaat naar de klok: 10.00 uur. Arnoud wrijft in zijn ogen. „Ik was weer in slaap gevallen.”



Zijn haren zijn nog nat en plakken tegen zijn voorhoofd. Erachter schuilt een vriendelijk, maar doorleefd gezicht. Over zijn ranke schouders hangt een veel te groot colbert. „Tweedehands”, zegt ’ie trots. Hij oogt fragiel. En ongeduldig. „Zeg het maar, wat wilt u van mij weten?”



Dit is het verhaal van Arnoud. En bovenal: zijn eigen waarheid.