Dit is waarom Duitsland géén groot stikstofprobleem heeft

MET VIDEO Twee arresta­ties na overval op wereldbe­roem­de kunstbeurs, politie-ac­tie op A2

De wereldberoemde kunstbeurs TEFAF in Maastricht is vandaag op klaarlichte dag overvallen. Vier gewapende overvallers drongen het pand binnen en zochten naar waardevolle kunstvoorwerpen en/of juwelen. Twee verdachten zijn aangehouden. Op de A2 is een grote politie-actie gaande die verband houdt met de overval, bevestigt een woordvoerder. Er wordt nog gezocht naar twee andere verdachten.

13:30