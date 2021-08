Dit is waarom ik volgens mijn mannelijke vrienden geen vaste relatie heb

Allereerst, wat een sof is die summer of love die ons was beloofd! Godsamme, en ik maar stukken tikken afgelopen juni, over alle hete avonturen die we eindelijk konden gaan beleven. Niks daarvan. Het is een summer of hate, of rain, of double standards, of suffering. Tenzij je van natuurrampen houdt, zoals de Formule 1.