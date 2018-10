Dit is waarom veel studenten naar het buitenland gaan

De meest recente cijfers laten zien dat 24 procent van de hbo- en wo-studenten een deel van de studie in het buitenland volgt, bij mbo-studenten gaat het om 7 procent. Maar volgens Siu Liën Tjoa van WilWeg (Nuffic) ligt het actuele percentage waarschijnlijk inmiddels al weer hoger. Ze baseert dat onder meer op het stijgende aantal aanvragen dat WilWeg krijgt om op scholen of beurzen te komen vertellen over de mogelijkheden in het buitenland. ,,De drempel voor een stage of studie in het buitenland wordt steeds lager’’, zegt ze. ,,Niet alleen bij hbo- en wo-instellingen, maar ook het mbo is sterk in opkomst: ook op mbo-scholen is het gebruikelijk dat studenten ervaring opdoen in het buitenland.’’